En delegeren kun je leren, maar we leren het wel aan de hand van bronnen van 22 jaar oud. en LOL @ David Pinto in de literatuurlijst. Maar goed, er staat eigenlijk nogal wat in de bovenstaande alinea.

1) Het is laakbaar dat we er raar van op kijken als oudere allochtonen mannen geen opdrachten van jonge vrouwen accepteren, 2) het is jammer dat die jonge vrouwen vervolgens denken dat ze zelf uit mogen leggen dat dit is hoe dingen in Nederland werken, 3) het is laakbaar dat we ons onvoldoende inleving in de allochtone beleving en 4) als het echt niet anders kan zou het een man moeten zijn die de allochtone man uitlegt hoe dingen in Nederland werken.

Komt naar verluidt allemaal uit LOI's reader 2019 leidinggeven en personeelsmanagement, HBO HR-Management. Nou, Schopenhauer zelf zou er nog van in verlegenheid raken. Hij studeerde ook thuis trouwens. (h/t)