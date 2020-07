KLM is dan misschien failliet, maar Schiphol moreel failliet!!! Onherstelbaar geïnfiltreerd door criminele netwerken, en ja dan verlies je soms een paar iPhones t.w.v. drie miljoen. De tot nu toe stilgehouden roof vond plaats op 14 maart en er is een 35-jarige Pool aangehouden. "De miljoenenroof gebeurde op klaarlichte dag. Vermoedelijk met behulp van vervalste vrachtdocumenten wist de Pool zich voor te doen als degene die de iPhones zou ophalen. Zo slaagde hij erin met de lading ter waarde van drie miljoen euro weg te rijden." De vrachtwagen is vervolgens in het Noord-Hollandse Edam gelost of overgeladen, kort daarna werden iPhones op meerdere plekken in Nederland geactiveerd.

"Rechercheurs vermoeden dat er meer mensen ‘van diverse bedrijven’ betrokken zijn geweest bij de ladingdiefstal. De Marechaussee neemt de zaak daarom hoog op. (...) ,,Integriteit van de luchthaven is een groot goed en daar wordt veel op geïnvesteerd,”" aldus majoor Robert van Kapel, woordvoerder van de Marechaussee. Nou, het zal.

Schiphol heeft jaarlijks 680 ladingsdiefstallen, wat dan wel weer minder is dan in grotere landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland. Onderstaand andere bewakingsbeelden van 4 op 5 juni 2019, waarin dieven op hun gemak in anderhalf uur 3 miljoen aan electronica inlaadde en meenamen. Kan allemaal maar.