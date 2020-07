Als de politiek het niet doet en de Volkskrant houdt z'n bek, doen wij het wel, dachten ze bij de Vlaamse meubelfolder gone webwinkel tussen het verkopen van twaalfdelige koffie- en theesetjes door. Waarop de 'redacteur duurzaamheid en energie' en dan weet je het wel qua alles moet stuk een volstrekt willekeurig stuk in de krant plempt om de oer-Hollandse kumbaya-gezelligheid te beroven van het absolute middelpunt in de feestvreugde: de houtkachel. Waarom nu? Er komt een hittegolf aan, Zwarte Piet is bijna in het land en Erben Wennemars maakt zich op voor de Elfstedentocht, dáárom. Er verdwijnen complete bossen in de biomassacentrales van D66 die meer meer meer stikstof en fijnstof uitstoten dan kolencentrales maar die 'particuliere verbranding', die is vooral heel erg, die moet stuk en voorlichting is niet genoeg actie van de pollertiek. Terwijl iedere geoefende stoker wel gewoon weet: keurig het schoorsteentje laten vegen, droog hout stoken, geen geverfd of gebeitst hout, stook eens een keertje niet als het windstil is, helemaal niet als het mistig is en ga verhuizen als u naast Asha ten Broeke woont. Alle krantreizen van reisbureau NRC ('Verbreed uw wereldbeeld in goed gezelschap'), zoals een poldercruise met een elektrisch cruiseschip, een treinreis naar Washington, een zeilreis naar Indonesië en met de zonneauto door Colombia, vindt u HIERRRR (2mb).