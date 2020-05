It takes one tree to make many thousand matches, it takes one match to burn many thousands of trees.

Het milieu opknappen door het milieu te vernietigen. Hoe wijs ben je dan?

Ik was bij mijn verhuizing een paar maal bij de grofvuil stort om wat spul weg te brengen. N.B. is er ook wat naar de kringloop gegaan. Ik sprak die immer vrolijke gozer van de vuilstort wat er nou met als die stortbakken vol hout gebeurt? Wordt dat gerecycled vroeg ik? Nee dat gaat de verbrandingsovens in, zei hij. Alles? Ja alles! Dus ook spaanplaat, meubelhout, gelakt/geverfd hout, en ook dat tuinhout met wat daarop gesmeerd is? Yep!

Ik was even van mijn stuk.............