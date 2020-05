Het zou mooi zijn als er veel mensen zouden kijken naar de docu van Michael Moore. Die laat heel mooi zien dat al die shit met zonnepanelen en windturbines de grootste onzin is. Het is efficiënter om de brandstoffen, die nodig is om dat soort onzin te produceren, rechtstreeks in energieopwekking want dat is namelijk een stuk beter. Wie nog steeds over biomassa durft te praten in de Nederlandse politiek is een lul, dat is een stuk vervuilender dan aardgas.