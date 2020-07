Ik ga even wappie doen..

Aangezien ik een aantal herstelde gevallen ken ben ik er redelijk van overtuigd dat het virus wel bestaat.

Helaas heeft de msm berichtgeving van de afgelopen maanden een soort van wantrouwen gekweekt. Het geeft een soort van complotgevoel.

Daarnet nog een mooie excuus voor een mondkapjesplicht. Mondkapjes zouden bijdragen aan het afstand houden.. En dat doen we massaal te weinig (no shit, sociale wezens hebben behoefte aan contact, het nieuwe normaal is ook niet gezond te noemen).

Die mondkapjesplicht gaat waarschijnlijk gewoon komen. Al neigt het gevoelsmatig naar een muilkorfplicht. Vooral het bericht geen (medische) mondkapjes in verpleeghuizen gebruiken (want na 4 maanden schijnbaar nog steeds schaarste) is in deze context een vreemde.

En dit is gebaseerd op een spectaculaire verdubbeling van het aantal besmettingen. Nog geen 200 man in een week.

We testen nu meer in een week dan in heel maart en april samen. Er lijkt op dit moment (nog) weinig aan de hand.

Wat we wel weten gaat eigenlijk vooral over het circus rondom Covid;

We zien een gigantische berg geld verschuiven 1.600.000.000.000,00 is een getal wat ik vooral van NASA ken. De achterkleinkinderen van mijn zoon betalen hier nog aan mee.

We zien hoe makkelijk het is om wereldwijd de bevolking te beperken in hun bewegingsvrijheid.

We zien vele leugens en het demoniseren van mensen die twijfelen aan het officieele verhaal. "Trust the science" klinkt prachtig in het geval van betrouwbare wetenschappers. Helaas blijken zowel een WHO als een RIVM niet onafhankelijk en betrouwbaar.

We zien een wens voor een vaccinatieplicht. Vandaag bracht onze vriend Boris zijn wens voor 100% griepvaccinatie aan. (het is nog geen plicht, geef het even tijd). De vaccinatie is schijnbaar HET toverwoord tegen Covid.

We zien een koppeling van Covid aan onderwerpen die toch wel verrekt veel in het huidige politieke wensbeeld vallen (hallo Carola).

We zien een wens voor een corona app. U weet wel, die "vrijwillige" app die bij onvoldoende gebruik (<60%) niet zo vrijwillig meer kan blijken.

Die app is trouwen een interessante.

Bij de brainfart over deze app werd er gesproken over de werkzame bestaande Chinese en Koreaanse apps. Dit bleek echter niet mogelijk binnen de Nederlandse wetgeving.

Wat bleek bij het door de rechtbank afgeschoten plan? Onze overheid dacht niet aan een app die binnen de wetgeving zou passen, ze wilden de wetgeving aanpassen.

En ik moet geloven dat deze mensen het beste met ons voor hebben?