Vanavond houden we een toogbeleg met niemand minder dan Zihni Özdil, klovendichter, essayist, leenstelselpiraat en allround agitator. Een fantastische meneer dus, met een GroenLinks-verleden, maar we zijn bereid hem dat te vergeven. Want als er nou één bindmiddel is op Gods diverse aarde, dan is het wel Twitter BIER.

LIVE om 21:00u in de stream hierboven of op het GSTV YouTube-kanaal.

Audio: De Chipsnootjesbiercast is na afloop te verherbeluisteren op Spotify, in Soundcloud en bij Apple Podcasts. Abonneer vooral. Kost niks. Levert ook niks op. Vinden we wel lievvv.