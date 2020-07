Reuters: (via Zerohedge, kan geen linkje plaatsen)

ASSESSMENT OF NATIONAL RECOVERY PLANS TO BE FINANCED BY THE EU RECOVERY MONEY WILL BE DONE BY EU MINISTERS VIA QUALIFIED MAJORITY, BASED ON A COMMISSION PROPOSAL

POSITIVE ASSESSMENT OF PAYMENT REQUESTS WILL BE SUBJECT TO MEETING RELEVANT MILESTONES AND TARGETS - DOCUMENT

Nergens veto, hooguit in dat "subject to meeting relevant milestones and targets"

Dus de commissie zegt wat de milestones wordent, en ik gok dat als die gehaald worden een veto vast niet zal kunnen.

Dat worden milestones als "1 miljard uitgeven" of zoiets. Doel gehaald, volgende stuk geld komt

Inlegvelletje, inderdaad.