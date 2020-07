De eerste coronagolf kwam na skivakanties en carnaval en nu gaan we voorzichtig weer vliegen naar zonnige oorden. Gelukkig zijn we in een rustige fase, waar we gestopt zijn de doden te tellen. Voor velen gaat het leven door en dat moet ook. There is more to life than avoiding death. De VS laten de eerste tekenen van een tweede golf zien, naar Fauci wordt niet meer geluisterd.

De lange termijn voor mensen die de ziekte mochten overleven, komt ook langzaam in beeld. De 25-jarige IC-verpleegkundige Emma eindigde met 50% longcapaciteit en zal dat zware werk nooit meer kunnen doen. Gelukkig is het revalidatieproces tijdelijk opgenomen in de basisverzekering, maar Emma gaat veertig jaar lang fors terugvallen in inkomen, omdat ze er stond toen ze echt nodig was.

Deze reeks tegels is ooit gestart om feiten aan te dragen, te weerleggen of te duiden. Mijn inferieure en incomplete gedachtekronkels te plaatsen op deze roze wolk waar directe, gefundeerde, uitgebreide en scherpe feedback gegarandeerd is. Brand mij af, alleen uit as kan een feniks herrijzen. Tot mijn diepe teleurstelling zal dat met het Nederlandse coronabeleid nooit kunnen gebeuren.

Net zoals de kredietcrisis weer een dossier zonder notulen. Mark Rutte was toch historicus?! De bekentenis dat de belastingdienst etnisch profileert kwam direct na de start van het zomerreces, in de hoop dat na de zomervakantie het oud nieuws is, onwaardig om nog te bespreken. Het politieke spel wordt zo smerig gespeeld, dat gezamenlijke intellectuele groei wordt gesaboteerd.

Het beleid van het RIVM en het ministerie blijkt nu te ver verweven te zijn, het meeste is ad hoc besloten, er is weinig genotuleerd en een reconstructie is onmogelijk. Wat we wanneer hebben gedacht op basis van welke informatie is niet vastgelegd. A priori is de keuze gemaakt het meeste in vergetelheid te laten. De impact op levens, gezondheid en economie is gigantisch.

Eerder bleek al dat de adviezen van het OMT niet waren voorzien van verwijzingen naar gebruikte wetenschappelijke publicaties. De leden van het OMT moesten vrij kunnen spreken, daarom worden hun persoonlijke beleidsopvattingen nooit meer gedeeld. Hoe moeten de studenten van nu, die het OMT van morgen vormen, hier ooit van leren?! De denker is van zijn sokkel getrokken.

Uit een persoonlijke anekdote wordt de indruk gewekt dat deze gerenommeerde instituten niet op tijd de ernst van de situatie doorhadden, en een individuele arts als klokkenluider aan de bel moest trekken. Bij deze infectieziekte kan je door een week eerder te reageren het aantal doden, IC-patiënten, kosten en dergelijke halveren. Evaluatie van de eerste signalen en reactietijd is cruciaal.

Zelfs als je vindt dat dit deze keer allemaal meevalt, is een andere uitbraak in de toekomst niet uitgesloten, eerder gegarandeerd. Ons afweersysteem is niet beperkt tot ons beenmerg, medicijnen of vaccins, maar zit voor een belangrijk deel in onze hersens en ons gedrag. We zullen van ieder virus maximaal moeten leren. Covid-19 is gelukkig niet de finale, maar blijft wel een generale repetitie.

Steeds verder trekt de mens de laatste stukjes ongerepte natuur in, zal daar vaker nieuwe virussen ontdekken en verspreiden. De bevolkingsdichtheid, economische verwevenheid en internationale mobiliteit loopt alleen maar verder op, virussen zullen steeds sneller om zich heen slaan. Hopelijk blijft de snelheid en doortastendheid van de wereldgezondheidszorg in lijn met stijgende risico's

Goede zorg is duur en heeft een vitale economie nodig. Een vitale economie heeft gezonde arbeiders en consumenten nodig. Deze systemen bestaan alleen in symbiose, alleen met elkaar, de ene offeren ten bate van de andere is louter een uitgesteld doodvonnis voor beide. We moeten talenten niet vasthouden in banen bij terminale bedrijven, maar gericht investeren in de toekomst.

Het Europese coronanoodfonds van 750 miljard euro wordt onder andere misbruikt om basisinkomens uit te delen aan 2,3 miljoen Spanjaarden. Alleen was die armoede er voor corona al, die is er nu en die blijft er. Samen met de meerjarenbegroting babbelen ze over 1824 miljard euro, hoe dat fout gaat is te volgen via geheime opnames van eerdere Eurogroep vergaderingen.

Hopelijk blijven ambtenaren, politici en wetenschappers belangrijke informatie lekken aan de pers, dat is onze laatste strohalm. Ons democratisch proces vaart blind op een goed geïnformeerde kiezer in het stemhokje. Op kamerleden, journalisten en wetenschappers die hun werk kunnen doen, dankzij een vrije informatiestroom.

Je bent wat je leest.