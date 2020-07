Alles wat wij weten over Mexico is dat een van hun bekendste biertjes nogal een ongelukkige naam heeft, en wat we in Narcos gezien hebben. Maar de realiteit blijkt natuurlijk nog absurder te zijn dan de Netflix-remake. Op bovenstaande beelden zien we het Mexicaanse leger een zwaarbewapende militie van het Jalisco New Generation Cartel (CJNG), die hun kartelchef groeten. Die hefe is Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes en die komt qua familie-achtergrond uit de avocadokwekerij. Gelukkig heeft ie dat klimaatverziekende misdaadverleden achter zich gelaten, om de meest gezochte kartel-kingpin van Mexico te worden, met diez millones de dolares op z'n hoofd ("Warning: Armed and Dangerous" - joh!)

Een hint hoe hij de meest gezochte kon worden, zie je dus in de video hierboven. Dit zijn geen sicarios meer, dit is een militaire militie waar een heleboel Amerikaanse subcultuurtjes laaiend jaloers op zijn. Ze hebben ook nog raketwerpers! Los Torcidos doen hier allemaal hun hefe de groetjes en dat ziet er heel collegiaal uit, maar nooit eerder zagen we een veredelde motorbende wier geschiedenis letterlijk digitaal gedocumenteerd wordt aan de hand van een lijst massamoorden. Psst. Donald. Het loopt uit de hand daar. Alleen een muur is echt niet meer niet genoeg...

Na de breek een nieuwsbulletin (in het Spaans) over deze gemotoriseerde narcotica-armada, een stukje kartelgeschiedenis en een Amerikaans filmpje.

