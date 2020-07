Barendrecht, daar hebben ze de allermooiste fok joe coalitie van allemaal. Er zijn zeven politieke partijen; de lokale partij Echt voor Barendrecht (48,28% van de stemmen) verpulverde alle andere partijen bij de verkiezingen. En wat denkt u? De zes andere partijen gingen samen hokken in een coalitie, met slechts één partij (EVB) als oppositie.

Wat is nu het geval. De onderzoeksredactie van het Algemeen Tomtatesblad kreeg een tip dat wethouder Reshma Roopram (PvdA) mógelijk de coronaregels overtreden zou hebben. Jeune Asscher Reshma Roopram (heeft misschien wel maar misschien ook wel niet de coronaregels overtreden) was in 2001 Miss Universe Nederland en daarna ging ze de pollertiek in. Enfin, ze zou in het café te dicht bij een ander hebben gestaan, ofzo. Oppositiepartij EVB boos. De New York Times en Der Spiegel hadden, samen met de Duckstadkrant, al interviewaanvragen ingediend wegens groot schandaal. En juist toen iedereen weer door wilde gaan met belangrijkere zaken, zoals van de bank naar de stoel lopen, naar het gras kijken en een kruiswoordpuzzel maken, ging die wethouder (die dus mogelijk de coronaregels had overtreden) zélf maar in de vlek wrijven.

Dreigmail over rectificatie op de mat van het AD wegens 'smaad, wethouder beschadigd en gevolgen voor toekomstige sollicitaties'.

AD deed natuurlijk niks, maar nu is het plots wel interessant. Heeft Reshma Roopram (PvdA) nou wél of niet de coronaregels overtreden? En waarom eigenlijk dreigen met advocaten? Ondertussen is er onafhankelijk ONDERZOEK gedaan naar de vraag of Reshma Roopram nou wél of níet de coronaregels heeft overtreden. Of Reshma Roopram misschien 30 centimeter te dicht bij een ander heeft gestaan. Het LIJKT erop dat Roopram (PvdA) de regels NIET heeft overtreden. Maar wie kun je nog geloven in dit labyrint van vertellingen. En dan, als afsluiter en kers op de taart van de vraag of Reshma Roopram wel/niet de coronaregels heeft overtreden, een hoofdredactioneel commentaar met de vraag 'Overtrad de wethouder de coronaregels nou wel of niet?' Wat een mysterie.