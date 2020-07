Die van de politieke partij Arnhem Centraal zijn mooi in het pak rommel genaaid! Half Nederland weet inmiddels dat het in Arnhem door het diftar-afvalbeleid een als stad vermomde zwijnenstal is, omdat iedereen en z'n buurman de troep lukraak op straat keilt. De vervuiler betaalt immers alleen als de vervuiler daar zelf zin in heeft. Dus de aan-uitknop van de thermometer in de bips van de samenleving - namelijk Hart van Nederland - wil een interviewtje doen met de woedende mensjes van Arnhem Centraal, maar dan wel met zo'n megaberg afvalzakken op de achtergrond. En wat denkt u? Overheid doet alles! Snel al het afval opruimen, die schobbejakken, Arnhem helemaal blinken. Maar wie fopt nou wie. Dit loopt helemaal uit de hand.