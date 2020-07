De interne morele partijstrijd was sinds 2010 niet meer zo spannend bij het CDA en dat allemaal dankzij 1 man die gewoon z’n werk als volksvertegenwoordiger doet. Sterker nog, hij wilde dat zijn hele partij dat werk béter gaat doen, maar het partijbestuur wist dat ternauwernood te voorkomen vandaag: HuGO! won de lijsttrekkersstrijd met een bloemetjesmotiefneuslengte voorsprong. Bij de vvd ging de hele fractie in polonaise langs de schaal met de bitterballen, want Hugo de Schoenen is een piepschuimen opponent voor de ongenaakbare MinPres bij de volgende verkiezingen. Vergeet Klavertje, Rutte Vier is dichterbij dan haar lief is en ook voor PVV en FvD kan Omtzigts verlies een opluchting betekenen.

En die Omtzigt, die willen we namens het immer weldenkende internet toch bedanken hoor. In dees’ zware tijden voor volksgezondheid en -vertegenwoordiging bracht de Nationale Omtzigtman een stukje hoop terug in 2020, door hardop campagne te voeren op de pijnlijke politieke waarheid dat het volk iedere dag een stukje minder goed en eerlijk vertegenwoordigd wordt door de politiek.

Laten we het zonnig bekijken: Omtzigt is nu een terrier die niet alleen met een scheepslading voorkeursstemmen in de Kamer zit, maar ook letterlijk 50% van de partijleden achter zich heeft. De nieuwe partijleider heeft slechts de halve partij achter zich. Prima mandaatversterking voor Pieter, goed gedaan, en in sommige opzichten een betere uitkomst dan wanneer hij uit zijn favoriete ballenbak - de dossierkasten - geroepen werd om human resource manager te worden van een partij voor doorzongristenen die geen broze lijntjes willen breken en dus liever De Jonge tot hoofddocent van de christendemocratische school benoemden, dan de man die de rotte plekken laat zien in een systeem “waarvan ze zelf de raderen, bouten en moeren zijn.“

En die blasé bloemschoen weet heus wel dat het soms witheet bulderende Kamerkanon Pieter Omtzigt, diens militaire precisie en zijn strategische drang tot waarheidsvinding niet tot zwijgen gebracht kan worden. En daar zijn we, in een goed christendemocratisch woord, dankbaar voor.