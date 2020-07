Wat een ongegeneerde eigenpijperij. Nog even een steek naar Max Verstappen, dan de hele propagandarol nog een keer, nog even een veer in de reet van hoernalisten "die hun vakantie hebben uitgesteld" (Surprise, het coronacircus heeft de vakantie van half Nederland uitgesteld of zelfs afgelast).



Allemaal gebakken lucht voor de bühne. Omtzicht heeft zeker goede dingen gedaan voor MH-17 en de belastingdienstslachtoffers maar een stem op het CDA is per definitie een weggegooide stem.