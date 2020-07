Goed nieuws voor alle Duitsers die alweer een maand of wat langs ónze kust een Atlantikwall van vakantiehuisjes hebben opgeworpen. Tevens goed nieuws voor die groepen Belgische jongeren, die we inmiddels kennen van het massaal verbouwen van kustplaatsen Cadzand-Bad, Zoutelande en Westkapelle. Altijd maar weer die Belgische jongeren en die onrustige nachten die ze ons bezorgen, het is om knettertjegek van te worden. Maar ze krijgen wel lekker weer, net als alle andere vakantiegangers die met wc-rol in de hand de dappere kruistocht in pyjama richting toiletblok C maken, om 's middags op het strand de officiële Tour de France-gids van vorig jaar nog maar een keer uit te pluizen. In het weekend weer zon, warm & zweet, met aan de kust een graad of 25! Enne, denk om die anderhalve meter he, want de fotografen van het ANP hebben hun tentjes al opgezet in de duinen.