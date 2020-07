:

Als hij definitief afstand had willen nemen, dan had hij het woord "uitsluiten" of "uitgesloten" dat hem nota bene in de mond werd gelegd uitgesproken en dat liet hij juist in het midden door naar de woorden van Baudet te verwijzen (nota bene opgenomen in dit cafe). Ik vond het juist een spannend moment, want die clown was heel stellig ("doen we niet meer na de samenwerking met de PVV"), dus ik was juist bang dat Omtzigt juist openlijk de deur open zou zetten. Dat zou hem bij het cda stemmen hebben gekost. Heel verstandig hoe hij reageerde. Vond alles trouwens wel goed aan hem. Hij was zeker niet de mindere van Hugo, terwijl dat natuurlijk wel de makkelijkere babbelaar is.