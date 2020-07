Hij ratelt maar door die Rutte...

Maar goed, heb nog een (toepasselijk) plaatje gevonden, het plaatje heet:

It’s a fire door Portishead

‘So let it be known for what we believe in

I can see no reason for it to fail

'Cause this life is a farce

I can't breathe through this mask

Like a fool

So breathe on, sister breathe on’

Wonderschoon