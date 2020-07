Wat een timing. Gisteravond, na de laatste ministerraad, terwijl de Kamer al een week met reces is, trokken stassen Vijlbrief en Van Huffelen even wat lijken uit de kast van de Belastingdienst. Een stuk of 250.000 lijken welteverstaan. Er stonden namelijk bijna 250.000 burgers op de volstrekt illegale zwarte lijsten van de Belastingdienst, staat in een Kamerbrief die bevestigt wat we eigenlijk al wisten: niet alleen de afdeling Toeslagen bij de Belastingdienst deugt niet, de complete fraudebestrijding was door en door rot. In ambtelijk jargon heet het dan dat er 'niet is voldaan aan wettelijke vereisten', worden 'beginselen van behoorlijk bestuur geschonden', maar in mensentaal betekent dat: de overheid heeft een stel boeven in dienst die geld stelen van onschuldige en machteloze burgers. En mocht u tijdens de komende verkiezingscampagne een lid van het kabinet voorbij zien komen, bedenk dan dit: "De afgetreden Menno Snel wilde de slachtoffers in de toeslagenaffaire begin juni 2019 al een tegemoetkoming toezeggen, blijkt uit onderzoek van NRC. Door weerstand in het kabinet gebeurde dat pas veel later." Rutte stond erbij, keek ernaar en maakte het erger.

Stijlloos Plan Verhervernieuwing Belastingdienst