Daar gáán we weer. Na het schandaal met de kinderopvantoeslag, dat door Menno Snel ongeveer net zo voortvarend wordt aangepakt als de dodo crisis op Mauritius, blijkt de Belastingdienst ook op een andere afdeling jarenlang willens en weten de wet te hebben overtreden. Bij 40.000 mensen werd zonder reden het uitstel van betaling ingetrokken. Mensen die bezwaar maakten werden van het kastje naar de muur gestuurd en moesten meteen betalen. Dat mag helemaal niet, dus daarom luide klokkenluider Pierre Niessen de klok. Hij kaartte de misstand aan bij de top van de Belastingdienst, en die deed... niets.

En wat zegt de Belastingdienst dan, als deze man eindelijk met zijn verhaal naar buiten komt? "Volgens de fiscus is herhaaldelijk met de klokkenluider gesproken en zijn diens 'signalen' gemeld bij betrokken onderdelen. "Als een collega het niet eens is met de manier waarop zijn melding is afgehandeld, kan hij de misstand melden bij het Huis voor Klokkenluiders."" Het Huis voor Klokkenluiders! Dat is al sinds zijn oprichting één grote treinramp, loste exact nul zaken op, heeft last van 'onkundig en ongemotiveerd personeel' en moet volgens een deze week verschenen rapport totaal anders worden georganiseerd. Je zou bijna beginnen te denken dat mensen die ergens bezwaar tegen maken door de Belastingdienst standaard van het kastje naar de mu... Oh wacht.

Je dienst is nog steeds rot, Menno Snel. Door en door rot.