Iedereen is racist en dat is heel gezond. We doen allemaal aan profiling op basis van geslacht, kleur, geur, kleding, whatever. Dat vertelt namelijk heel veel over tot welke groep iemand hoort.

Gewatteerde jas

+Petje

+Gucci fannypack

+Scooter

+Opgeschoren koppie

+Skinny jeans

= Marokkaans kut tuig.

Kijk, dat begrijpt iedereen en iedereen weet ook dat er altijd gedonder komt van deze samenstelling dus dan houdt iedereen daar rekening mee. In dit geval is het geen racisme of discriminatie, dit is gewoon gezond verstand. Ik neem er als werkgever ook geen aan, tenzij ik een bedrijf zou hebben dat zich richt op plofkraken, mensen omduwen, overal op tuffen of meisjes voor hoer uitmaken. Maar daar is geen geld mee te verdienen dus ik heb ze niet nodig.