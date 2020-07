We hebben al Amsterdam aan Zee, dat is vanuit het centrum van Amsterdam een kilometer of veertig naar Zandvoort, alwaar volgend jaar de Grand Prix van Amsterdam wordt verreden. We hebben al Amsterdam Castle Muiderslot. We hebben al Amsterdam Wetlands, zeg maar richting Alkmaar. Amsterdam Fruitlands, dat is de fokking Betuwe. Het Gooi, dat is de Garden of Amsterdam. En godbetert Friesland (100km+) aanduiden als Amsterdam Lake District, u dacht dat het niet triester kon. Denk opnieuw, want APELDOORN wil graag door het leven als Amsterdam-Buiten. Hallucinant artikeltje in de regiokrant de Stentor: "Moet Apeldoorn zich gaan profileren als voorstad van de Randstad? Dat is een van de opties die de gemeente voor de nabije toekomst onderzoekt." De Apeldoornse gemeenteraad kreeg van een adviesbureau te horen dat het onduidelijk is waar Apeldoorn precies voor staat, en nu ligt te optie 'profileren als voorstad van Amsterdam' op tafel. Terwijl iedereen weet dat Apeldoorn staat voor [nog opzoeken, red.]!

Mogen we misschien gewoon even wég uit die Amsterdam-paipende gekte? Lekker uitwaaien op Amelandsterdam. Vergapen aan schepen in Amsterdam-Haven Delfzijl. Of wandelen in Amsterdam Hilly Side in Limburg-Zuid, lekker op een terrasje in Gulpen een biertje van de Amsterdamse brouwerij Gulpener drinken. Wist u trouwens dat Amsterdam-Buiten, de groenste wijk van Amsterdam, gewoon TE VOET bereikbaar is? Slechts 17,5 uur lopen.

