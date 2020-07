Dit gezeik lees ik nou nooit over een bankovervaller die zijn straf uitzat, of een gestolen autohandelaar, of een inbreker of een "gewone" moordenaar. Hoe het in dit land werkt: Als je een strafbaar feit hebt begaan kom je voor de rechter, die je een passende straf geeft naar maat en ja ook naar de tijd waarin het gebeurde, dat in vergelijking met gelijkende delicten en straffen.

Volkert heeft 18 jaar gekregen destijds, voor een moord en voor iemand die nooit eerder is veroordeeld een tamelijk hoge straf ook nog. Kijk je naar andere moorden dan waren de straffen algemeen lager. Dan heb je dat na 2/3 straf een voorwaardelijke vijheidsstelling ingaat, ook dat is niet anders dan de norm.

Wie het slachtoffer is telt niet mee, want zo werkt dat. Tel je dat mee, dan heb je klassejustitie. De vermoorde Tante Gree van 80 zonder familie drie hoog achter zoiu dan leiden tot misschien 8 jaar, terwijl de moord op een politicus opeens levenslang zou verdienen? Iedereen is gelijkwaardig, ook als slachtoffer. Zint dat je niet, ga dan wonen in een land als Panama, Rusland of China, waar de maat van de straf van allerlei corrupte factoren afhangt.

Maar zo werkt het in dit land.

En denk niet dat ik Volkert een toffe peer vind, ik vind hem een stuk schorem. Hij verdiende zijn straf en misschien wel meer. Nu zou hij dan ook een hogere hebben gekregen, en terecht. Maar destijds waren dit de straffen voor moord.