Nou, nu gaan we het krijgen hoor. Een werkgroep anti-racisme in de voetballerij, met als trots boegbeeld Ruud Gullit, de eeuwige Nederlandse held die Oranje in de EK-finale van 1988 op 1-0 kopte. Als Ruud Gullit bij ons in de koffietent een espresso komt halen krijgt-ie 'm gratis, maar hey, Ruud zal wel last hebben van racisme. Toen zijn vriend René van der Gijp hem belde na de gewraakte VI-uitzending met Johan Derksen drukte Ruud huilend van doffe ellende het gesprek weg, dan weet u wel hoe de vlag erbij gaat hangen. Verder nog wat mensen uit de voetballerij, hartstikke leuk, maar ook de burgemeester van Arnhem, Cumberto Tan die van al zijn televisieprogramma's een ongelooflijk succes maakt en de onvermijdelijke Marjan Olfers, die ooit een spuit op straat zag liggen, de naald in haar arm stak en verdomd, het bleek een shot aandacht te zijn. Ze is er al jaren verslaafd aan, maar wat ze verder kan weet niemand. Tot voorzitter van het geheel is verkozen Tan, die ooit een voetbal heeft gezien. Bekend van zijn mooie pakken en het presenteren van programma's als Mijn man kan niet dansen, Dance Dance Dance en Holland's Got Talent. Su-per. Het is in ieder geval niet de door het kabinet naar voren geschoven Edgar Davids, een voor dopinggebruik veroordeeld rotje met een kort lontje die van zijn vriendin een aanklacht aan de voetbalbroek kreeg omdat hij haar in elkaar gemept zou hebben.

Enfin, een commissie dus, die een paar keer per jaar zal vergaderen over het racisme in de voetballerij. Eigenlijk een tegenhanger van de commissie die onderzoek doet naar de door Marokkaanse jongeren veroorzaakte ongein bij voetbalclubs. Iedereen kijkt weg, niemand wil het zien en als Derksen het benoemt zit Dries Boussatta op televisie met schuim op de bek over Marokkanenhaat te tetteren, terwijl vrijwel álle amateurvoetballers het wel weten: tegen die en die club voetbal ik liever niet, want dat wordt gedonder. Einde whataboutism; de Commissie Mijnals, een hartstikke mooi initiatief en misschien levert het een keer iets op. Want als ze bij de KNVB (en in de voetballerij in het algemeen) iets niet kunnen [nog opzoeken wat ze wel kunnen, red.] is het wel een krachtig statement maken tegen racisme.

Die roeptoeters uit Den Bosch bijvoorbeeld, die Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegenden? Misschien een stadionverbodje. Voor een paar. Niemand weet hoe lang. Niemand weet hoe veel. En niet eens voor racisme: "We houden het voor nu algemeen bij wangedrag. Denk bijvoorbeeld aan bekers met bier gooien richting veld." Dus een donkere voetballer wordt uitgescholden voor aap, je pakt de daders en je geeft ze een stadionverbod voor bier gooien. Daar gaat je precedent. En dan die kans-loze initiatieven tegen racisme. Een aanvalsplan, met stappen als 'voorkomen, signaleren, sanctioneren'. Aanvoerders, die een zwart-wit bandje dragen. Nou nu is het opgelost hoor. Het Nederlands elftal, in zwart-witte shirts. Een heus trainingsprogamma. Een klikapp. Reclamespotjes: zeg in godsnaam toch alsjeblieft nee tegen racisme! Voetballers, ze staan met een suffe blik te poseren achter een bannier: no to racism. En, één keertje, was er een minuut stilte. Ook al zo'n krachtig wapen. Kippenvel hoor! En nu, nu we het echt niet meer weten, is er een commissie. Voor de rechten en kansen van ie-de-reen.

PS. Joden, homo's, Aziaten en in Qatar werkzame Filippijnse slaven kregen geen plekje in de commissie.