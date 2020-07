In dit kleine Nederlandje...

"Worden net als in de rest van de wereld, naast mensen met een ander kleurtje, ook kleine mensen, hele grote mensen, dikke mensen, schele mensen, stotterende mensen, manke mensen, al oudere mensen, verlegen mensen, ADHD en ADD mensen, andere sexuele-geaardheid mensen, minder slimme mensen, juist hele slimme mensen of gewoon omdat je bent zoals je bent, dikwijls anders aangekeken...

En toch probeert iedereen er in dit landje het beste van te maken.

In dit kleine kikkerlandje..

Is Aboutaleb burgemeester van Rotterdam en Marcouch van Arnhem...

Wonen er in Amsterdam meer dan 180 nationaliteiten...

Won Humberto Tan ooit de Televizierring en het Perfecte Plaatje...

Is Spong een beroemde advocaat...

En maken Braboneger, Theo Maassen of Najib heel Nederland aan het lachen.

In dit piepkleine landje...

Is Khadija Arib voorzitter van de Tweede Kamer...

Ali B het populairste gezicht van The Voice of Holland...

Zijn Depay, Dumfries en Wijnaldum topspelers in Oranje...

Was Gullit de aanvoerder van het succesvolste Oranje ever...

En Sanders troetelbeer bij de Leeuwinnen...

Martina een sprintende big smile import-Antilliaan...

En Ozcan Akyol een top columnist in het AD...

In dit Nederlandje..

Zijn politieagenten op straat wit, bruin , geel of zwart...

Hebben leraren hippe baarden, kale koppen of dragen hoofddoeken...

Is de slager en groenteboer Nederlands, Turks. Antilliaans, of Marokkaans...

Heet de friettenteigenaar Corry, Hassan of ChengX...

Heet personeel in de kroeg of restaurant Willem of Nasrin...

Worden we in de sportschool gecoached door Admir of Ronnie...

Worden muren gladgestreken door Wladimir of Jeroen...

Eten we couscous bij Mo, shoarma bij Ali en rookworst bij de HEMA...

Leren we Ethiopiërs uit het AZC fietsen en laten zij ons bij de Zevenheuvelenloop weer zien hoe je echt hard moet rennen...

Wordt Braziliaans carnaval of met de buren het Suikerfeest meegevierd en is er ruimte voor de Gay Pride...

In dit mooie Nederlandje….

Kan iedereen bereiken wat ie wil, worden mensen leiders en profs of wat dan ook om hun capaciteiten...

Wordt geklapt en gejuicht voor mensen ongeacht de hoeveelheid pigment...

Eten we waar we zin in hebben ongeacht de kleur van het snuutje dat boven de pannen hangt.

Volgens mij hebben we het in Nederland over het algemeen best leuk met elkaar....

Laten we dat dan ook zo houden...

Ik dacht, ik meld het ff..."

Origineel is van Bart Kouwenberg. Hij schreef dit op zijn FB-pagina:

Dat mijn geschreven stukje niet alleen gedeeld maar ook geknipt en geplakt wordt, swa.

Dat ze mij een Turk noemen, ook goed.

Maar één ding trek ik niet.

Ik kom uit Nijmegen en ben geen Rotterdammert, bruur!

Nou jij weer, Jesse Slaver...