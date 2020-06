Even serieus over de Antillen. Wopke Hoekstra was (zeer terecht) niet van plan de Italianen (lees Maffia) gratis geld te geven! Rutte heeft toch daags daarna via de achterdeur 1 miljard geschonken! M.i. om zijn toekomstige baantje in Brussel veilig te stellen. Op de Nederlandse Antillen (Curaçao) waar 160.000 leven, is de helft, tachtigduizend mensen dus, afhankelijk van de voedselbanken. En Rutte laat ze gewoon afrotten! Het wordt tijd dat wij deze bedrieger wegsturen!