: Ik ben zeker ook tegen alle maatregelen en dat ben ik al vanaf het begin. Ik heb mij wel al die tijd aan deze maatregelen gehouden, omdat ik niet pretendeer dat mijn mening de enige juiste is. In een normale democratie kan men stemmen om te laten merken dat ik het er niet mee eens ben of demonstreren voor of tegen bepaalde zaken. De verkiezingen gaan vooralsnog gewoon door ook al probeert Kasja deze uit te stellen en demonstreren is verboden. Maar om dan te zeggen dat mensen die de maatregelen wel opvolgen gelijk zijn aan de Duitse bevolking in de periode 1935-1945 vind ik wel erg ver gaan, maar dat is uw mening! 1984 was trouwens best een leuk jaar!