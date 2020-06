:

Punt is dat hier in eerdere berichten door de politie niets over is geklaard. Indien men in eerdere persberichten had aangegeven dat een arrestatie uitmondde in geweld dan was dit een consistent verhaal geweest. Er werd echter gesteld dat "opeens" een groep hooligans zich een weg baande naar het CS. Nu blijkt dat de arrestatie de oorzaak was. Het kan best zijn dat deze arrestatie rechtmatig was, maar waarom dan door undercover agenten? Het lijkt er meer op dat naarmate er meer feiten naar boven komen er eer een nieuw verhaal wordt verzonnen, om het optreden van de politie te verklaren. Ik neem aan dat politie ook beelden heeft van de gebeurtenissen. Misschien goed om deze openbaar te maken, zodat we kunnen zien wat er nu precies gebeurde.