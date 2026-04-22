Eindelijk! Tweede Kamer krijgt genderneutrale plees
Kun je lekker naast Jan Paternotte zitplassen
Het leven is onbetaalbaar, er gebeurt helemaal niks op asiel, er zijn door het hele land rellen over azc's, er wordt geen woning gebouwd, er wordt vrijwel iedere dag wel iemand doodgestoken, we zijn voor onze energie compleet afhankelijk van anderen, stroomnet zit poepievol, zorg staat onder druk, vertrouwen in politiek is 0, enz. Maar gelukkig wordt het Binnenhof voor een miljoenmiljard verbouwd en dus komt er ruimte voor genderneutrale plees! Hoera! Kunnen de politici tijdens het bouten genderneutraal nadenken over een oplossing voor al die zaken. Enige probleem is dat Jan Paternotte altijd zoveel kabaal maakt tijdens het zitplassen!
