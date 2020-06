Intussen is de linkse gekte bij mij pal om de hoek gearriveerd; de anti-racisme-taliban hebben vannacht het Van Heutz-monument (tegenwoordig het "Monument Nederland-Indië") gevandaliseerd.

Al sinds de jaren '60 hebben linkse drammers het gemunt op dit monument; vernielingen, bekladdingen, diefstal van een bronzen plaquette, tot een bomaanslag aan toe. Waarbij nota bene een 12-jarig jongetje gewond raakte dat speelde in het water van de vijver die deel uitmaakt van het monument.

Totdat de gemeente besloot dat het inhakken op islamitische extremisten in Atjeh (waar inmiddels officieel de sharia geldt) gerekend moest worden tot een vorm van racisme jegens het islamitische ras of 'white supremacy' of een schoffering van 'inclusie' of zoiets, en het monument omdoopte tot de mond vol zoals het nu heet. Gevolgd door een peperdure, foeilelijke en totaal zinloze 'aanpassing' door kunstenaar Jan Kleingeld (What's in a name).

Enfin. Leve de beeldenstorm van de Rode Brigades van de woke-beweging. Alles moet kapot. Ben benieuwd hoe De Nieuwe Lelijkheid die er ongetwijfeld voor in de plaats gaat komen, eruit gaat zien.

De vandalen hebben mazzel gehad dat ik niet toevallig langs fietste op het moment dat ze bezig waren publiek eigendom met hun linkse lelijkheid te besmeuren. Ik sta niet voor mezelf in als ik zulk tyfustuig bezig zie. Ik heb niet voor niks mijn kettingslot altijd grijpklaar om mijn nek hangen als ik me per fiets die apenjungle die Amsterdam heet, in begeef.

Ter illustratie: Twitter-fotootje van Tom Egbers, die hier in de buurt schijnt te wonen:

pbs.twimg.com/media/EbBhCv6XQAA5way?f...