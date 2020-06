Verwacht u op deze website informatie aangaande de zeer bekende en welbesnorde edoch wijlen Iraanse schrijver Bahram Sadeghi? Of zoekt u informatie over de kale, veel minder bekende Iraans-Nederlandse programmamaker met diezelfde naam? Inderdaad! De oudere lezerT kan Bahram nog kennen van Levy & Sadeghi (showreel), of als aartsvervelende bloemenbezorger bij dictatoriale ambassades. Recenter maakte hij nog lockdownlol door een uur lang semi-geautomatiseerde emails van de Biden-campagne voor te lezen. We hebben z'n nummer via de NSA, en vrijdag zit ie in het Coronacafe.

Vrijdagavond LIVE, om 21:00 uur, op deze zender!