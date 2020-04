Joe Biden heeft de steun van de media bij de aankomende verkiezing.

Kortom geen negatief nieuws over Biden in de media.

New York Times slaat de laatste ontwikkeling over in de beweringen van Tara Reade over aanranding tegen Joe Biden

De New York Times kreeg veel kritiek omdat het zo lang duurde om de beschuldiging van aanranding te rapporteren die Tara Reade had opgelegd aan de veronderstelde 2020 Democratische presidentskandidaat Joe Biden, en nu lijkt het erop dat de krant de laatste ontwikkeling in haar verhaal heeft genegeerd.

Een clip uit 1993 van "Larry King Live" van CNN die vrijdag weer opdook, lijkt de overleden moeder van Reade te laten zien, wijzend op "problemen" waarmee haar dochter te maken kreeg toen ze werkte als stafmedewerker voor de toenmalige Delaware-senator. Reade vertelde Fox News later dat het inderdaad de stem van haar moeder was in de clip. De 27-jarige beelden domineerden het grootste deel van het weekend sociale media, waardoor zelfs de liberale CNN gedwongen werd om kort het verhaal te noemen dat het eerder had genegeerd.

The New York Times lijkt het verhaal helemaal niet te hebben behandeld.

Verschillende zoekopdrachten naar zoekwoorden zoals 'Larry King' en 'Tara Reade' op de website van de krant leverden vanaf maandagochtend geen relevante resultaten op.