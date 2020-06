We weten immers wat er gebeurde toen Onverzettelijke Wopke vol in de ankers ging: op alle voorwaarden die er volgens Nederland waren geschept zei Italië doodleuk 'echt niet' en daarmee was de slag verloren. Dus we zien nogal op tegen hoe WIJ DE NEDERLANDERS nu ge-ragdolled gaan worden. We behouden ons frugale postuur, maar "Toch is er op belangrijke punten onderhandelingsruimte, onder meer over een vorm van Europese belastingen op milieugebied en over de hoogte van de meerjarenbegroting. Het kabinet lijkt zijn harde toon in de richting van Brussel hiermee iets te hebben verzacht." Dat komt erop neer dat Wopkes CDA tegenwoordig gewoon zwijgt, en een autoverkoper van de VVD het erbij ons in mag masseren.

"Hoewel Nederland faliekant tegen subsidies is en voorstander blijft van leningen aan getroffen landen, is de toon wel veranderd. Het CDA laat niet van zich horen, maar namens de VVD zegt Anne Mulder dat de ‘hele EU’ hard is getroffen door de coronacrisis en dat Nederland als handelsland er belang bij heeft ‘dat de EU daar weer snel uitkomt, dat is solidair en verstandig’." Kijk, dat EU-steunfonds kost ons netto sowieso minstens 21 miljard euro, dus fucked waren we toch al. Wist u trouwens dat Italië de op twee na grootste goudreserve ter wereld heeft en dat hun netto koopkracht hoger is dan die van ons, omdat EEN FUCKING KWART VAN HUN ECONOMIE zwart en daarmee onbelast is?