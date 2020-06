Nederland, postmodern polderland. Als je ontkent dat je ooit met racisme te maken gehad hebt, nadat Rob Jetten probeerde om je voor zijn populistenkarretje te spannen, krijg je kennelijk de moraalmedia achter je aan. Op straat. Zegt bóvènstâânde dâme, die al in dit topic figureerde maar die we niet gegoogeld krijgen omdat we haar naam niet kunnen spellen omdat ze alleen op Twitter bestaat. Stel dat het waar is - wie zou de journo zijn? Wilmer ‘Er is niets aan de hand in Zweden’ Heck (NRC)? Rudy ‘Iedere boze twitteraar is een Russische trol’ Bouma (Nieuwsuur)? Robert ‘als je maar agressief genoeg liegt geloven mensen je altijd’ van der Noordaa (Volkskrant)? Iemand van de Groene ‘Deze puntenwolk bewijst dat iedereen een nazi is‘ Amsterdammer? Hoe dan ook, berg je maar, Rachid. Hoed je voor de MSM, Assita. Pas maar op, Michiel. Kijk uit, Shad. Blijf alert, Elise. Jij red je wel, Wally. We zullen niet voor je spreken, Suwanda. We waken over je, Spartacus. Keep breathing & stay safe!