Vooropgesteld: 1.003 fatale arrestaties op een bevolking van 328,2 miljoen is extreem veel. In Nederland, met 17,3 miljoen inwoners waren er slechts 3 fatale arrestaties.

Verhoudingsgewijs zijn er in de VS dus 17,6 keer zoveel fatale arrestaties als in Nederland. Daar staat tegenover dat er ook 89 Amerikaanse agenten gedood werden tijdens hun dienst. Maar goed. Afro-Amerikanen beslaan zo'n 12% van de Amerikaanse bevolking, maar zijn 26,4% van alle dodelijke slachtoffers door politiegeweld. Kortom, 2,2 maal vaker dan hun aandeel in de bevolking, en 3,1 keer vaker dan blanke Amerikanen.

In 2019 werden er in de VS ongeveer 10,5 miljoen arrestaties gepleegd. 1.003 daarvan hadden een fatale afloop. Van die fatale arrestaties betrof het in 41 gevallen een ongewapende arrestant. Van die 41 gevallen waren er 20 blank en 10 Afro-Amerikaans. Hieruit volgt dat Afro-Amerikanen ook ongewapend buiten elke proportie kans lopen gedood te worden door de politie: 2,5 zo vaak als blanke Amerikanen.

En toch betrapten we onszelf op enige verbazing toen we over het aantal ongewapende arrestanten lazen. Echt waar, uiteraard zijn het er 10 teveel, maar louter door het sentiment op de demonstraties en de intensiteit waarmee over anti-zwart geweld wordt gesproken, dachten we dus dat de politie veel meer dan 10 ongewapende Afro-Amerikanen per jaar doodde. Dat is dus gelukkig niet het geval. Maar, belangrijke noot: er is ook politiegeweld zonder dodelijke afloop hè, da's ook heel erg. Meer duiding van de cijfers hier.

De gemiddelden van 2015 t/m 2019