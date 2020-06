De een zijn dood is de ander zijn meevaller voor de schatkist. Wopke Hoekstra en zijn mensen hoefden in april van dit jaar 220 AOW's minder uit te keren dan in maart. In negen provincies steeg het aantal AOW-gerechtigden gewoon, maar in Noord-Brabant (980) en Limburg (430) kon Vadertje Drees de hand wat vaker op de knip houden. Het Nieuwe Normaal heeft niet lang geduurd, want in mei groeide het Nederlandse dor hout reservoir weer als vanouds. Scheelt toch weer mooi 0,00085% van onze staatsschuld! (via)