Dag Hans Nijenhuis van het AD. Hoi Gert-Jaap Dinges van NU.nl. Wat was dit nou weer voor onzin. In deze tijden van corona kun je geen podcast luisteren of er begint wel een of andere lamstraal van de betrouwbare media uit te leggen hoe belangrijk de betrouwbare media zijn, en hoe betrouwbaar ook. Maar als zanger Tim Akkerman (vroeger van Di-Rect) uit zijn duim zuigt dat hij een concert gaat geven in een 747 van iemand "die een groot aantal vliegtuigen in verzameling heeft" (modelvliegtuigjes zeker, red.) in een loods nabij Alkmaar dan tikken we dat zonder na te denken op (AD, screenshot hieronder) en over (NU.nl) of schrijven we een stukje en verwijderen we dat weer snel (RTL Boulevard). Doe gewoon je werk. Zoek eens iets uit. Waar is die loods dan? Wat is dat voor vliegtuig? Wie is die verzamelaar? We noemen maar wat, weten wij veel, wij zijn geen journalist van een zichzelf op de borst kloppend medium. Natuurlijk gaat Tim Akkerman geen concert geven in een 747 in een loods nabij Alkmaar. Het is een ouderwetse HOAX. 8 juno. Kikker in je bil.

EN OH JA: Ook de """kwaliteits"""muziekpers (OOR, Shownieuws en 3voor12) en de lokale staatsomroep (West) trapten er met boter en suiker in. Onze journalistiek is stuk. Mogen we een nieuwe?

ONDERTUSSEN: Steken de betrouwbare media elkaar veren in de bips op deze livestream.

UPDATE - De NOS slaapt nog

Jesse (34) was al begonnen met sparen voor een kaartje

AD

Maar o wee als iemand het een beetje koud vindt