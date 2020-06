"Corona was juist dé aanleiding voor de verontwaardiging"

Dat, en natuurlijk het feit dat ze zei dat ''de demonstratie te belangrijk was'', en dat ze niet even de moeite had genomen die 1873 button af te doen, en dat ze überhaupt zelf naar de Dam is gegaan, niet om mensen te verzoeken de demo af te breken vanwege besmettingsgevaar, nee, om haast zelf als activist mee te doen, en dat ze in app verkeer met Grapperhaus probeerde haar straatje schoon te vegen. En, tot slot, dat het niet haar eerste misser als burgemeester was.

Nou hadden wij hier in Den Haag een burgemeester die niet heel veel beter was dan Halsema, maar Krikke had dan tenminste nog wel zo veel verstand om in te zien dat het beter was om de eer aan zichzelf te houden.