U kent ons een beetje. Wij van GeenStijl vinden NRC een walgelijke krant, met walgelijke meubels, walgelijke wijnen en walgelijk vervuilende cultuurcruises, volgeschreven door walgelijke journalisten, voor walgelijke lezers. Maar dat verhaal dit weekend, over windmolens in de Wieringermeer is van eminente wereldklasse.

De Wieringermeer is een kapotsaaie polder in de kop van Noord-Holland, met kapotsaaie boerderijen (Type N) en katpotsaaie wegen en sloten. Dat komt door de verregaande staatsbemoeienis toen de polder ingericht werd. Soort van Rutte en De Jonge, maar dan in het Polygoon-journaal.

Maar de Wieringermeer is ook Aardappelschuur van Nederland. Na de oorlog kreeg boer en verzetsheld Sicco Mansholt (PvdA) aan de Cultuurweg in Middenmeer de opdracht om Hongerend Nederland weer te eten te geven. Dat lukte uitstekend, dankzij schaalvergroting. Iets waar Mansholt later enorme spijt van had, want niet goed voor het milieu. En dan komen we nu bij het Klimaat, en de waanzin.

Over boeren die opeens allemaal miljonair zijn, buren die elkaar niet meer spreken, gemeente-ambtenaren die vermorzeld worden door tech- en energiereuzen, horizonvervuiling, iedere avond rode klotelampjes aan de einder, corrupte VVD-ers en over Nederlanders die het allemaal braaf betalen.

"Er gaat nog geen wattuur naar de burgers in de Wieringermeerpolder. Maar zij krijgen de molens voor hun neus en betalen, net als iedereen, via een opslag op hun stroomrekening de subsidie aan de multinationals.” Op de site van het windpark blijft staan dat de stroom bestemd is voor 370.000 huishoudens.

