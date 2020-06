Mevrouw Halsema komt met haar partij GroenLinks uit de politieke ideologie van: communisten ( Stalin), Maoïsten ( Mao Zedong ), activisten en links radicalen.

Dat "dna" zit er bij die partij er altijd nog in.

Ze hingen een politieke ideologie aan van mensen die miljoenen doden op hun geweten hebben.

Voorts heeft GroenLinks nou niet bepaald bestuurders voortgebracht waarvan Nederland beter is geworden. De lijst van GroenLinks bestuurders die de zaak belazerden, aanslagen pleegden, bedrogen en belogen hebben is erg groot. De bewijzen ervan moet U maar een "googelen" op internet.

We weten dat GroenLinks in feite een partij is die het allemaal voor ons wil beslissen , afdwingen en uw mening, zeker als die verschillend is, altijd zal negeren, tegengaan en ridicuul noemen, GroenLinks wil de baas over uw leven zijn.

Ook nu weer heeft GroenLinks een praatjesmaker en imitator ( van president Trudeau Canada !) heer Klaver,die lange tijd heeft verzwegen dat hij gewoon een Marokkaanse jongen is. Waarom dat achterbakse?

Klaver is een bluffertje, kan niet rekenen en heeft een matige opleiding, waar we niks aan hebben en is een anti Nederland man.

Halsema heeft zich met haar slissende stem in de politiek altijd misdragen.

Maar helaas is Nederland een keihard links bolwerk, in gemeenten, provincies, overheid(ambtenaren) , semi-overheids organisaties, grote bedrijven, ziekenzorg, spoorwegen, Unilever, DSM, etc. zitten allemaal ex politici aan de top , waarvan je nou niet kunt zeggen dat ze een andere mening hebben dan de marxistische. Dat linkse bolwerk sloop je niet zomaar. Daarom blijft Halsema m.i. ook voor 100% zeker als burgemeester zitten.

Nederland heeft teveel anti Nederland bestuurders, verkopen ons land aan Brussel, geven foute subsidies omdat het geld toch niet van hen is en storten ons in een Europees financiële bank crisis die haar weerga niet kent. De EU zal ons opvreten. Duizend miljard gaan ze als leningen ophalen en geven, met een beetje inflatie zal de zaak in elkaar klappen en zal Nederland zeer arm worden.

Een oplossing zou er zijn als we in 2021 eens met elkaar anders gaan stemmen en het huidige kliekje naar huis sturen.

Nederland eerst in 2021 en met andere bestuurders. Daarop blijf ik maar hopen.