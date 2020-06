Televisie: gedwongen multiculturalisme in Nederland

"Openbaar misbruik" schandaal

René ter Steege - 28 mei 2020

Sint Nicolaas in Amsterdam in 2013. De "Zwarte Piet" gaat vooraf aan de komst van Sint Nicolaas © AMORIM PAULO / SIPAUSA / SIPA Verslagnummer: SIPAUSA30096924_000007

In Nederland kreeg de poging van de zeer officiële Nederlandse Omroep om multiculturalisme op te leggen een tegenslag na een gênante onthulling.

400 journalisten uit deze pijler van de publieke radio en televisie, de Nederlandse Omroep, namen deel aan een wedstrijd die degene beloonde die het meest had bijgedragen aan de bevordering van "diversiteit". Aan het einde van elke maand maakte een jury de naam bekend van de gelukkige winnaar van de speciaal hiervoor ontworpen trofee.

De primeur onthulde ook het bestaan ​​binnen de redactie van de NOS van een database met de namen en contactgegevens van specialisten van alle achtergronden, op voorwaarde dat ze van niet-Europese oorsprong zijn

Na de verontwaardiging van de primeur van de opsporingssite GeenStijl werd de directeur van de publieke omroep NOS vorige week gedwongen de wedstrijd te beëindigen. Het was volgens hem eerder een leuk journalistiek initiatief dan een officieel project van zijn stichting. Maar de schade was aangericht. De mislukking werd des te bitterder door het feit dat zelfs politici en schrijvers "met een allochtone achtergrond" hun afkeer uitten over "dit zogenaamd goedbedoelde racisme", aldus een krantendirecteur.

De Nederlandse Omroep (NOS) staat centraal in de controverse

De geloofwaardigheid van de NOS, veruit het grootste door de overheid gefinancierde bedrijf, heeft een grote vlucht genomen. Veel luisteraars en kijkers zien dit schandaal, dat niet beperkt is tot de kleine mediawereld, als bewijs van anti-blanke discriminatie. Het "speelse" initiatief had een diametraal tegenovergesteld effect op het beoogde doel: de Nederlandse bevolking het bestaan ​​van etnische minderheden laten accepteren als activa voor de samenleving, in plaats van hulpverleners, delinquenten of moslims die een goddeloze samenleving haten Nederlands. De site GeenStijl waarschuwt al geruime tijd voor wat zij een cultuur van politiek correcte NOS noemt, de vloek van politici rechts gemarkeerd als MM. Geert Wilders en Thierry Baudet.Ze eisten van de regering uitleg over wat zij beschouwen als verduistering van het geld van de belastingbetaler ten voordele van een schijnproject.

De primeur onthulde ook het bestaan ​​binnen de redactie van de NOS van een database met de namen en contactgegevens van specialisten van alle achtergronden, op voorwaarde dat ze van niet-Europese oorsprong zijn. Redacteuren putten uit deze basis wanneer zij een deskundige nodig hebben die het publiek moet kunnen informeren. Dit om niet alleen witte gezichten of mannelijke gezichten te tonen op televisienieuws, waar de NOS oppermachtig is. Als het management zojuist de competitie voor de diversiteitstrofee, de "divibokaal" die eind 2019 is opgericht, heeft verboden, is het niet hetzelfde met deze etnische database, dit bewijs van "apartheid in progressieve saus" , volgens zijn moordenaars.

Orwelliaanse krant

De klokkenluiders gebruiken deze casus ook om de rol van de NOS eraan te herinneren om veranderingen in de Nederlandse vocabulaire aan te brengen, omdat in de meeste media recentelijk een aantal woorden zijn verboden. Zo'n "blanco", wit, om iemand aan te duiden met een witte of lichte huid. Voor blanco hebben we humor opgelegd, blanco wordt beschouwd als de superioriteit van het blanke ras, sorry, humor. Nog een verboden woord: allochtoon, om de niet-Nederlandse, extra-Europese afkomst van iemand aan te duiden. In de loop der jaren zou dit woord een denigrerende connotatie hebben gekregen, omdat het vaak als bijvoeglijk naamwoord aan 'crimineel' wordt gekoppeld.

De NOS volgt dergelijke voorschriften tot op de letter, nooit officieel, maar van bovenaf sterk aanbevolen. Ze verbant ook de zwartgeblakerde gezichten van de Zwarte Piet. Zij zijn de assistenten van de goede Saint-Nicolas, beschermheer van een van de belangrijkste traditionele festivals, op 5 december. Piet is voortaan niet langer zwart, zwart, maar uitgevoerd in verschillende andere kleuren, omdat de originele versie vernederend zou zijn voor mensen uit Suriname of de Nederlandse Antillen.

Activistisch relais

De NOS speelde een avant-garde rol bij het witwassen van Zwarte Piet, wat aanleiding gaf tot verzetsdaden van 'traditionalistische' burgers. Deze voorkwamen dat demonstranten van Zwarte Piet niet naar de provincie Friesland, Friesland, gingen door de snelweg af te snijden naar de stad waar de processie van Sint Nicolaas zijn triomfantelijke intrede zou doen. (Een winnaar van de diversiteitstrofee werd beloond voor het rapporteren van Nederlanders van kleur die klagen over racisme, waarvan ze zeiden dat ze het vooral rond 5 december meemaakten.)

In heel Nederland moest de politie de verdachten van Zwarte Piet en verdedigers die bereid waren te vechten, scheiden. Gewelddadige scènes in een land dat weinig bekend staat om zijn identiteitspassies. Volgens zijn critici heeft de NOS geholpen bij het aanwakkeren van passies door de neutraliteit die haar status oplegt te negeren.

Op cultureel vlak dringen activisten in een blijvende boze staat er bij de Nederlanders op aan om de 17e eeuw niet aan te wijzen als hun gouden eeuw, Gouden Eeuw. Hierbij moet worden vergeten dat de Nederlanders in deze periode dankzij de slavenhandel werden verrijkt, aldus de directeur van het Amsterdam Museum, zelf uit Suriname. Veel Nederlanders zouden de NOS de zoveelste echtheid in de keuze van de woordenschat niet vergeven.

Dit zou weer een bewijs zijn van zijn samenwerking met de vijanden van Nederlandse trots en identiteit, vervangen door de systematische denigratie van de blanke man, wiens snikken verdriet en woede vermengen. Zelfs het gebruik van het woord slaaf (slaaf) is vanaf nu verboden, omdat wordt verondersteld een ongelukkige te zijn die in deze toestand ondergeschikt is aan de blanken. Als alternatief pleiten multiculturalisten voor 'iemand maakt een slaaf' en sommige media beginnen eraan te voldoen.

Luisterend naar de verontwaardigde lijkt het erop dat boze en knorrige blanke mannen de meerderheid vormen in Nederland, wat elke hint van vernieuwing onderdrukt. In werkelijkheid kon iets meer dan de helft van de inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag als autochtoon worden omschreven voordat het gebruik van dit woord werd verboden.

Als de diversiteitstrofee is afgeschaft, is het te vrezen dat de perverse effecten ervan nog lang voelbaar zullen zijn. Een Nederlandse schrijver van Turkse afkomst vroeg zich half spottend, half overstuur af: 'De volgende keer dat ik op tv word geïnterviewd, zou dat alleen maar zijn omdat mijn naam in een database als Turks van onderhoud? "