Maar voordat we naar buiten mogen om in de superzon een superbier te gaan drinken op een superterras, moeten Staal & Van Rossem nog even hun supergrote muil houden en luisteren naar Anna Dijkman, een uiterst verstandige vrouw van Het Financieele Dagblad (en ex-kleega van DasKapital), die gaat uitleggen hoe (on)gevaarlijk filet americain is, wat Maurice de Hond allemaal fout doet (of toch goed?), waarom je pilsbier wel eens flink duurder kan zijn aanstaande maandag dan in afgelopen maart, en hoe (on)gezellig de macro-economie van een anderhalvemeter-terras eigenlijk is. Aangezien je nu nog geen café kan bezoeken, kun je net zo goed kijken. Want binnenkort is die kerona voorbij, en dan ga je dit café nog missen!

LIVE om 21u00 in de stream hierboven of direct op de JijBuis van deze online taveerne.

