Probleem: "Er is te weinig politie"



Oplossing: Boa's!



Probleem: "Er is te weinig politie, en er zijn incompetente boa's"



Oplossing: Geef die boa's een wapen!

Probleem: "Er is te weinig politie, en er zijn incompetente boa's en de incompetente boa's misbruiken nu vaak hun macht en we Nederland is weer een gigantische sprong vooruit richting een politiestaat."



*pakt glazen bol*

Oplossing: "We gaan meer camera's ophangen ons ontdoen van cash en meer leunen op techniek om zo ook meer preventief te werken tegen criminaliteit"



Probleem: "Er is te weinig politie, en er zijn incompetente boa's en de incompetente boa's misbruiken nu vaak hun macht en elke scheet die u laat word gekwantificeerd door camera's en algoritmes. Nederland is nu effectief een politiestaat."



Oplossing: "Geen"



Hieruit volgen twee mogelijkheden:

1, bloedige revolutie. Historisch gezien moet er voor elke vrijheid die ingeleverd is gevochten worden om hem terug te winnen.

2, Men is niet meer in staat om terug te vechten omdat de systemen van controle zodanig krachtig zijn. Het bestaan van de mens zal vervallen tot lijfeigenschap van de staat. En de boog die de pijl mensheid eens afvuurde ontspant zich om nooit meer opgerekt te worden.





Volgens mij zit de echte discussie rondom deze lijnen. Maar elk pratend hoofd die je ziet in de media heeft het enkel over dat 'boa's worden geconfronteerd met geweld en dat dit een heel groot probleem is' terwijl dat totaal niet is waar de discussie over moet gaan.



De discussie word zodanig geinfantaliseerd dat de juiste vragen zelfs niet gesteld kunnen worden. Zeg bovenstaand tegen de gemiddeld persoon en die vind dat jij maar raar praat over dingen die er totaal niet toe doen...



Ik denk dat de oplossing(als die nog mogelijk is) in educatie ligt. Ons onderwijs is zo vreselijk slecht. Men moet onderwijs kunnen volgen dat totaal afwijkt van het staatscuricilum. Neem bijvoorbeeld Molyneux(veel negatief over hem te zeggen maar niet interessant) zijn dochter is 11 en is wijzer dan de gemiddelde 25 jarige student(zie video). www.youtube.com/watch?v=bBBvc4S8N9I&a...



Men word dom gehouden. Het is moeilijk te achterhalen waar deze druk nou precies vandaan komt en wie nou precies dit orchestreren maar dat het moedwillig gebeurt is zeker.