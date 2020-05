Vette pech voor Arie Boomsma en al die andere mensen die de hele dag bezig zijn met hun lichaam en daarom veel gelukkiger & succesvoller zijn dan wij ooit zullen worden: de sportscholen mogen nog niet open. Of, zoals ze het bij de NOS helder formuleren: "De experts van het Outbreak Management Team (OMT) zijn nog niet zover dat ze het kabinet adviseren om de sportscholen te heropenen. (Misschien bijna dan?) Het OMT heeft maandag wel gesproken over de voorwaarden waaronder dit in de toekomst kan gebeuren. (Ha kijk!) Maar de wetenschappelijke adviseurs van de regering hebben geen concreet advies geformuleerd over wanneer dit kan. (Oh nee toch niet) Verschillende bronnen binnen het OMT zeggen dat de sportscholen nog geduld moeten hebben. (Okee dan)" Hardlopen en zware dingen tillen in de buitenlucht mag gewoon wel, maar dat is natuurlijk lang niet zo leuk als sporten in een ruimte vol intimiderende mensen met hele harde muziek aan. Nou ja. We zien elkaar wel op het terras.