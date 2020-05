Die discussie over één glas alcohol, we dachten dat die was gestorven aan leverfalen - het was goed zo. De kist was al dichtgetimmerd door de Wetenschopper en een week later kwam de Volkskrant op de begrafenis. Er was bier en wijn en iedereen zoop zich een ongeluk, en na afloop waren er heel veel blije gezichten, werden er nieuwe vriendschappen gesloten, plannen gesmeed en zoentjes gegeven, het bleef nog lang onrustig en een jaar later had iedereen nog steeds wilde verhalen en mooie herinneringen. Maar nu komen die partypoopers van het Trimbos Instituut ons weer vertellen dat 'zes op de tien Nederlanders gemiddeld nog altijd meer dan één glas alcohol per dag' drinken. Of die zes op de tien mensen misschien even direct naar de gevangenis kunnen gaan. Ga niet langs start. U krijgt geen f 200.

Voor het geval we per se tien mensen moeten uitnodigen voor een verjaardag hebben we altijd een lijstje mensen die sowieso NIET mogen komen. Yvon Jaspers: gruwelijk, mag niet komen. Halina Reijn ook niet, geen sympathieke mevrouw, Kees Verhoeven nodigen we volgend jaar wel weer uit, Dotan Harpenau, de hond van Lil' Kleine, Ronald Waterreus, Jeroen van der Boom, Jelle Brandt Corstius ook niet, vervelende vent, en schrijf die 200 medewerkers van het Trimbos nu ook maar op. Niks aan.