Jaap van Dissel praat Kamer 2 uur lang bij over gebarentolkwissel

door Jop Eikelboom en Tom Baalbergen

Vanmorgen wordt de Tweede Kamer weer bijgepraat door Jaap van Dissel over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Er staat als vanzelfsprekend maar één onderwerp op de agenda: de wissel van gebarentolk Irma Sluis.

“Waarom werd ze nou gewisseld?”, wil Jesse Klaver weten. Van Dissel schraapt zijn keel. “Nou dat is omdat tolken heel zwaar is”, antwoordt hij geduldig. “Zeker als je iemand als Hugo de Jonge moet vertalen. Want die is heel lang van stof.”

“Komt ze dan de volgende keer wel terug?”, vraagt Geert Wilders met een pruillip. “Ja ze komt gewoon terug. Er is geen enkele reden tot paniek.” Een zucht van verlichting gaat door de ruimte.

Vervolgens is het de beurt aan Esther Ouwehand. “Ook wij van Partij voor de Dieren maken ons natuurlijk ernstig zorgen om de situatie”, begint ze. “Ik vroeg mij af of de heer Van Dissel misschien iets kan vertellen over hoe lief de nieuwe gebarentolk is voor dieren. En is ze vegetarisch?” Van Dissel denkt even na. “Daar kom ik, met uw goedkeuring, de volgende keer op terug.”

Dan zit de tijd er bijna op. “Wil iemand nog wat weten over de ontwikkeling rondom het virus?”, vraagt van Dissel. “Hoe het gaat met de ic-capaciteit? Of de sauna binnenkort weer open kan? Wanneer evenementen weer kunnen?” Het blijft stil. “Oké tot over twee weken dan weer!”

Vanmiddag om 15:30 gaat het debat in de Kamer verder. Thierry Baudet heeft laten weten nog niet niet uitgesproken te zijn over de wissel: “Dit gaat een lange nacht worden.”