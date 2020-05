Was juist andersom, je mag juist geen "echt" medisch mondkapje dragen en ze willen dat controleren aan de hand van het CE keurmerk. Dit slaat echt helemaal als lul op dirk aangezien in principe alle producten, van tandenstokers tot televisies dat logo moeten hebben. Niet dat het wat voorstelt trouwens, je hebt zelfs de China-CE wat gewoon een ander font is en die ze er gewoon maar opklappen zo het uitkomt. CE is geen keurmerk, het is een europeesch flutlogo wat niks zegt. Maar wij krijgen er blijkbaar een boete voor. Interessant hoe dat uit gaat pakken, sta je voor de rechter, blijkt dat jouw mondkapje een vals china-CE logo heeft. Dus is het geen echte en vervalt de boete. Ofzo.

*hersens smelten*