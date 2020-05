"Oorspronkelijk komen spruitjes uit het Middellandse Zeegebied, waar ze al duizenden jaren worden geteeld. Gedurende of na de Middeleeuwen is de teelt ervan ook in Noord-Europa begonnen, maar wanneer is onduidelijk. Volgens sommigen was dit reeds in de 5e eeuw, volgens anderen zijn spruitjes pas in de 13e eeuw of nog later in de omgeving van Brussel beland"

