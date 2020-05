Zul je net zien, wint Nederland een keer het Songfestival en mag dat hele circus naar Ahoy, dipt een hongerige Wuhanees z'n broodje vleermuis in de hoisinsaus en wie zit er tienduizend kilometer verderop weer met de gebakken peren, CORNALD MAAS. Dus de Johnny Bravo van Rutte III - Hugo de Jonge - proberen dat virus in te dammen, gaat natuurlijk met horten en stoten want die lui in Den Haag doen ook maar wat. En hup, daar mengt Cornald Maas [nog uitzoeken of de man op de foto Cornald Maas is, red.] zich in het debat. Cornald Maas, die geen moment onbenut laat om dingen in zijn eigen reet te steken. VEREN. Veren. Cornald Maas heeft zó veel veren in zijn eigen reet gestoken, dat de poep er aan de bovenkant uit moet. Zo zegt-ie over de uitspraken van De Jonge over massale publieksevenementen: "Ik denk niet dat het kabinet doorheeft wat voor consequenties zulke uitspraken hebben. Simpelweg verbieden heeft geen zin." JA HUGO! Heel Nederland heeft zich te houden aan de regeltjes, maar de AVROTROS kan heus wel een Songfestival organiseren hoor. Misschien dat de AVROTROS dan ook even de F1 op Zandvoort in gang kan trekken, alsook het profvoetbal kan regelen, want die van de KNVB zuigen keihard. En als de AVROTROS dan ook poppodia, bioscopen en musea een handje helpt, fijn. Weet je wat? Flikker die bewindslieden in Den Haag er maar gewoon uit. We gaan wel verder met het kabinet-AVROTROS I. Kamerlid Samantha Steenwijk heeft vragen voor de Minister van het Muziekfeest en de Staatssecretaris van het Songfestival, Cornald Maas, gaat uw gang!