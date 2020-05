Oudjes... Vertel dat maar aan onze gezonde, gespierde, slanke overbuurman die met 46 jaar naar een revalidatiecentrum moet omdat hij niets meer kan na 3,5 week coma. Niet praten, niet rechtopzitten, niet zijn telefoon bedienen, helemaal niets. En alle 60-plussers die het loodje hebben gelegd? Hoe oud is uw vader/moeder? Vindt u die oud? Mijn vader is 70 en gezond, nog lang niet oud en fietste nog 40 km per dag, minstens. Maar ook hij is 4 weken op het randje van ziekenhuisopname geweest en wordt niet snel de oude. Twee leerkrachten van onze dochter idem. Een zal niet meer terugkeren, hij is wel weer wakker, maar is 61 en heeft veel blijvende longschade overgehouden. De ander is een vrouw van 57, legde ook bijna het loodje. Ach, waarom zouden we die boomers redden, toch? De huidige maaatregelen zijn getroffen omdat we niet precies wisten/weten hoe dit nieuwe virus zich gedraagt. De laatste echte pandemie was 100 jaar geleden en kostte tussen de 25 en 80 miljoen mensen het leven. Niet zo gek dat men voorzichtig is in deze tijden van gemakkelijk reizen, toch? Bij een volgende uitbraak weten we meer en is er misschien een medicijn of een vaccin voor de risicogroepen. En ja, het duurt nog wel even voordat we met ons allen weer normaal durven doen. Maar die angst is niet ongegrond geweest. Achteraf is het makkelijk lullen...