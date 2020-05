Het Spaanse griep scenario is onwaarschijnlijk. De eerste golf van de Spaanse Griep (waarom is die benaming ineens niet racistisch?) was als een normale griep. Niemand was alert. Het virus muteerde echter in het lichaam van een Amerikaanse soldaat in Europa en kon zich als een razende verspreiden onder de bevolking doordat het werd verspreid door de terugkerende troepen.

Dit keer zijn we alert, is het scenario van de Spaanse Griep ingecalculeerd, ligt de aandacht niet bij een oorlog en zijn er geen vele duizenden, met een gemuteerd virus besmette mensen die ineens in de bevolking worden geintroduceerd.

Scenario 3 is het waarschijnlijkst wanneer bepaalde maatregelen van kracht blijven zolang er geen vaccin is. En ja, deze shit gaat nog zeker anderhalf jaar duren zonder vaccin.